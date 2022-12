Wereld rouwt om Pelé: 'Veel meer dan de grootste sporter aller tijden'

Het overlijden van de Braziliaanse legende Pelé maakt veel los, bij jong en oud, bij voetballers en niet-voetballers. Kely, de dochter van de op 82-jarige leeftijd overleden Braziliaanse oud-voetballer, plaatste op Instagram een foto waarin de handen van de aanwezige familieleden rusten op de handen van Pelé. "Alles wat we zijn, komt dankzij jou", schrijft Kely in een kort bericht. "We houden oneindig veel van je. Rust in vrede." Braziliaanse bond: 'Koning gaf ons een nieuw Brazilië' Santos, de club waar Pelé het merendeel van zijn loopbaan doorbracht, hield het bij een simpel, maar prachtig plaatje van een verlichte kroon, verwijzend naar Pelé's eretitel Koning. De Braziliaanse voetbalbond CBF plaatst drie kroontjes voor de drievoudig wereldkampioen en de tekst 'Eterno' (eeuwig, red.). Op Instagram schrijft de CBF dat Pelé veel meer was dan de grootste sportman aller tijden.

"Onze 'Koning van het Voetbal' was de ultieme exponent van een zegevierend Brazilië, dat moeilijkheden nooit uit de weg ging", aldus de Braziliaanse bond. "Pelé, een zwarte jongen, arm en geboren in Três Corações, liet ons zien dat er altijd een nieuw pad is. Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, maar hij gaf ons er drie, naast zijn 95 doelpunten in 113 wedstrijden." De CBF sluit af met: "De Koning gaf ons een nieuw Brazilië en we kunnen hem alleen maar bedanken voor zijn nalatenschap. Dank je wel, Pelé." Neymar: 'Pelé is voor eeuwig' Ook andere Braziliaanse legendes betuigden hun respect, zoals de wereldkampioenen Romário en Cafú. "Vandaag heb ik mijn broer verloren", zegt Cafú. De huidige ster Neymar liet uiteraard ook van zich horen. "Hij is weg, maar zijn magie zal blijven, want Pelé is er tot in de eeuwigheid", schreef Neymar.

Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. pic.twitter.com/UBcHttRPcZ — Romário (@RomarioOnze) December 29, 2022

Hoje perdi meu irmão. Como cristão católico, sei que é “morrendo que se nasce para a vida eterna”. Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé. pic.twitter.com/J7hz5lbLh7 — Cafu. (@officialcafu) December 29, 2022

Begin december riep Kylian Mbappé via Twitter op te bidden voor Pelé. Enkele dagen later reageerde de 82-jarige Braziliaan vanaf zijn ziekbed. "Dank je. Ik ben blij te zien dat jij een van mijn WK-records hebt gebroken, vriend." Daarmee refereerde Pelé aan de twee goals van Mbappé in de achtste finale tegen Polen produceerde. Daarmee kwam de Franse aanvaller nog voor zijn 24ste verjaardag op negen WK-treffers en nam hij het record over van Pelé. "De koning van het voetbal heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal nooit worden vergeten", zette Mbappé nu op Twitter met een foto van zichzelf en Pelé.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Ook de Portugese Cristiano Ronaldo treurde mee: "Pelé is een inspiratie voor miljoenen mensen, dat is hij vandaag, dat was hij gisteren en dat blijft hij voor altijd. De genegenheid die hij altijd voor me toonde, was wederzijds op de momenten die we deelden. Hij zal nooit vergeten worden. Zijn legende zal altijd voortleven in het hart van iedere voetballiefhebber." Ook in Nederland komen er reacties op het overlijden van het voetbalicoon, onder meer van de KNVB.