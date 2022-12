Ontsnapte sneeuwuil uit Dierenpark Amersfoort na weken teruggevonden

Een sneeuwuil die een paar weken geleden ontsnapte uit Dierenpark Amersfoort is vandaag teruggevonden in het Brabantse Berlicum.

"De sneeuwuil ontsnapte toen hij schrok van een handeling in het dierenverblijf", vertelt een woordvoerder van het dierenpark aan Omroep Brabant. "De eerste dagen is volop gezocht, daarna dachten we dat de uil dood was."

Sneeuwuil gevangen

Tot de dierenambulance Den Bosch vandaag een telefoontje kreeg van mensen die een sneeuwuil hadden gevangen. Na wat onderzoek kwamen de medewerkers van de dierenambulance erachter dat hij uit de dierentuin in Amersfoort kwam. Die ligt hemelsbreed iets meer dan 50 kilometer van Berlicum vandaan.

Een verzorger van het dierenpark haalt de sneeuwuil vanavond op. "Ze waren echt verbaasd dat het dier hier terecht was gekomen en nog leefde", aldus Ans van Kollenburg van de dierenambulance.

De dierentuin is erg blij dat de vogel terug is. "Een klein wondertje", zegt de woordvoerder.