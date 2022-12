Grafsteen van Tilburgse rapper Boechi vernield

Op een Tilburgse begraafplaats is het graf van rapper Boechi deels vernield. Een stuk van de grafsteen is afgebroken en er is roetschade.

Ruchendell 'Boechi' Windster (30) werd eerder deze maand doodgeschoten in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. De rapper uit Tilburg had Antilliaanse wortels, maakte muziek in het Papiaments en was op het eiland voor optredens.

De vernieling is volgens Omroep Brabant 'een enorme schok' voor Boechi's weduwe en hun kinderen. "Zij wilden een bezoekje brengen aan zijn graf", vertelt Tara Janssens, een goede vriendin van de familie. "Daar zagen ze hoe er een stuk van de steen is afgebroken." Ook de bloemenzee op het graf is volgens Janssens deels vertrapt.

De nabestaanden denken dat het gaat om een bewuste actie. De politie doet op dit moment onderzoek naar de zaak.