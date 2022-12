Braziliaanse voetballegende Pelé overleden op 82-jarige leeftijd

De Braziliaanse voetballegende Pelé is op 82-jarige leeftijd overleden. Edson Arantes do Nascimento (voetbalnaam: Pelé), door velen beschouwd als de beste voetballer ooit, werd met de Seleção in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen. Met 77 doelpunten is hij topschutter aller tijden van het Braziliaanse elftal. Pelé overleed aan de gevolgen van darmkanker. Op 3 december berichtten Braziliaanse media dat zijn chemotherapie was stopgezet en dat hij alleen nog palliatieve zorg zou ontvangen, iets wat Pelé zelf via sociale media ontkende.

Een van de beste voetballers ooit is op 82-jarige leeftijd overleden. In zijn lange en rijke carrière beleefde hij vele hoogtepunten. - NOS

Pelé schreef tijdens zijn loopbaan, die zich grotendeels afspeelde bij Santos, veertig titels op zijn naam. In 1977 beëindigde hij zijn carrière bij New York Cosmos. Toen had hij 1281 doelpunten gemaakt in 1363 wedstrijden, vriendschappelijke duels meegerekend. Daarmee is hij als recordhouder opgenomen in het Guiness Book of Records. Na zijn loopbaan bleef Pelé een mediapersoonlijkheid en was hij actief als politicus. In 1999 werd hij door het IOC uitgeroepen tot atleet van de eeuw. Wereldvoetbalbond FIFA riep hem uit tot voetballer van de eeuw, een titel die hij moest delen met Diego Maradona. Kwakkelende gezondheid Pelé kampte al geruime tijd met een kwakkelende gezondheid. Eind 2014 werd hij tot twee keer toe opgenomen in het ziekenhuis vanwege nierstenen en een infectie aan de urinewegen. Een paar maanden later werd een deel van zijn prostaat operatief verwijderd. In september 2021 werd een darmtumor vastgesteld, waarvoor de Braziliaanse voetballegende veelvuldig behandeld werd in het ziekenhuis.

Jong en oud - Pelé had aan het einde van zijn leven ruim 8,5 miljoen volgers op Instagram - leefde met hem mee als hij weer eens in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een infectie of een behandeling. Bij het WK in Qatar met de oud-voetballer prijkte zijn beeltenis in meerdere stadions en in de binnenstad van Doha. Bij wedstrijden van Brazilië hielden supporters steunbetuigingen omhoog op de tribune en ook de Braziliaanse spelers staken de grootste voetballer ooit een hart onder de riem. Het werd niet het WK van Brazilië. Na de overwinning van Lionel Messi in de finale stuurde hij nog wel een felicitatie via Instagram richting de Argentijnen.

Pelé feliciteert vanaf zijn ziekbed Kylian Mbappé, de Marokkaanse selectie en Argentinië. - Instagram | Pelé