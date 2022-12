Containerschip na bommelding nu toch in Antwerpen, geen bom gevonden

Het schip dat sinds vorige week voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen lag vanwege een bommelding, is vandaag in het geheim naar de haven van Antwerpen gevaren.

Het containerschip MSC Lorena was onderweg van Dakar in Senegal naar Antwerpen, maar mocht daar niet aanleggen vanwege een dreigtelefoontje. Het schip zou volgens de beller worden opgeblazen als het zou aanmeren, meldde het Gazet van Antwerpen.

Transponder uitgezet

"Onder strikte voorwaarden mocht het schip dan toch naar de Antwerpse haven varen", legt Thomas De Spieghelaere, woordvoerder van de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer uit aan Omroep Zeeland.

Zo was de transponder uitgezet, een apparaat waardoor je de locatie van het vaartuig online kunt volgen. "We wilden niet dat de daders van de bommelding wisten waar het schip zich bevond, zodat we het schip in de haven veilig konden onderzoeken."

Geen bom

Uit een scan van de ontmijningsdienst van het Belgische leger bleek dat er geen bom aan boord was. Het schip werd daarna vrijgegeven en gelost.

De Nederlandse politie onderzoekt nog wie er achter het dreigtelefoontje zit.