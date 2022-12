VS: dit jaar bijna 700 IS-strijders gedood in Syrië en Irak

De operaties werden meestal uitgevoerd door strijders in Syrië en Irak en ook militairen die samenwerken met de VS, de Syrian Democratic Forces (SDF) en de Iraqi Security Forces (ISF). In totaal werden er 313 operaties uitgevoerd, meldt US Central Command:

Dit jaar zijn er bij operaties onder Amerikaanse leiding in Syrië en Irak 686 strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) gedood, meldt de Amerikaanse legertop. Nog eens 374 IS-strijders zijn gevangengenomen.

Er zijn geen Amerikaanse militairen gedood of gewond geraakt, aldus het Amerikaanse commandocentrum. De meeste IS-strijders werden gedood in Syrië: 466. In Irak kwamen er zeker 220 om.

De acties hebben tot doel IS te verzwakken zodat de terreurgroep minder goed in staat is aanslagen te plegen in de regio en op andere plekken in de wereld. Sinds het IS-kalifaat in 2019 werd verslagen proberen aanhangers van de islamitische terreurgroep voortdurend om IS nieuw leven in te blazen.

Kampen

De VS en zijn partners richten zich bij de strijd tegen IS niet alleen op actieve strijders, maar ook op de detentiekampen waar duizenden IS-strijders gevangen zitten. Niet alleen was er in januari een uitbraak uit een van die kampen, het Amerikaanse commando waarschuwt ook voor de ruim 25.000 kinderen in de kampen die gevaar lopen door IS te worden beïnvloed en vervolgens radicaliseren.

Zowel in Syrië als Irak tonen de partners van de VS de "wil en de vaardigheden om IS-strijders uit te schakelen", aldus commandant Matt McFarkane van de gezamenlijke taskforce. "De betrouwbare wijze waarop onze partners in Irak en Syrië operaties uitvoeren om IS-leiders op te pakken en te doden, stelt ons in staat druk op het IS-netwerk te blijven uitoefenen."