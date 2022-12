Transportbedrijven maken zich zorgen over afsluiting A7 tussen Sneek en Joure

De A7 is een belangrijke verkeersader, waar transportbedrijven veel gebruik van maken. Omdat de weg nu dicht is, wordt het verkeer omgeleid. Wegen en bruggen op de omleidingsroutes worden zwaarder belast, de transportbedrijven zijn bang dat ze daardoor sneller slijten. Ook Rijkswaterstaat, de provincie en betrokken gemeenten lieten weten dat zich hier zorgen om te maken.

Een deel van de tunnelbak onder het aquaduct van het Prinses Margrietkanaal is omhoog geduwd door het grondwater. Daardoor is er een drempel in het asfalt ontstaan die gevaar oplevert voor het verkeer.

Daarnaast maken de bedrijven zich zorgen over het watersportseizoen. De bruggen gaan dan vaak open en dat levert opstoppingen op, waardoor vrachtwagens langer onderweg zijn.

Christien Lycklama à Nijeholt, directeur van transportbedrijf Hoekstra uit Sneek, hoopt dat binnenkort misschien toch één rijstrook van de A7 open kan, zodat ze daar in ieder geval in het Paasweekend gebruik van kunnen maken. Dat weekend geldt in Friesland als de opening van het watersportseizoen, en dus is het dan druk op het water.

Maar volgens Omrop Fryslân is dat voorlopig nog niet aan de orde. Rijkswaterstaat heeft de tunnelelementen gestabiliseerd met 10.000 grote zakken zand.