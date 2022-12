Servisch leger niet langer in hoogste staat van paraatheid, spanningen nemen af

Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd dinsdag ingesteld omdat de spanningen al weken opliepen met Kosovo.

Servië wilde met de verhoogde gevechtsgereedheid van zijn troepen aan de grens "alles doen wat nodig is om het Servische volk in Kosovo te beschermen". Het heeft nu geen reden gegeven waarom de staat van paraatheid weer is ingetrokken.

Spanningen

Internationaal werd met grote zorg gereageerd op de verhoogde paraatheid van het leger en de gespannen situatie tussen Servië en Kosovo. De spanningen ontstonden na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanezen. Kosovo vindt dat de Serviërs in het land zich als Kosovaren moeten gedragen.

Maar de Kosovo-Serviërs willen hun eigen provincie in het noorden van het land. Ook was er recentelijk onrust over een inmiddels teruggedraaid besluit om Serviërs in Kosovo te verbieden om Servische kentekens op hun auto's te gebruiken. Servische medewerkers van de Kosovaarse politie legden uit protest tegen die regel het werk neer.

Verder wierpen de Kosovo-Serviërs barricades op aan de grenzen met Servië, uit protest tegen de arrestatie van een voormalige Kosovaars-Servische politieman op 10 december. Deze Dejan Pantic zou een Kosovaarse collega hebben aangevallen bij een protestactie. Hij werd gisteravond vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst.

Barricades

Inmiddels is een begin gemaakt met het verwijderen van de barricades. Volgens de Servische jurist Vladimir Vuletic waren die een reactie op "iets onverdraaglijks", namelijk dat de Kosovaarse premier Kurti en de politie vastbesloten waren om het noorden van Kosovo met geweld onder controle te krijgen.

"Het heeft laten zien dat Servië vastbesloten is de bevolking van Kosovo te verdedigen. Dat blijkt uit de inzet van de strijdkrachten, maar ook uit het feit dat wordt gezocht naar vreedzame oplossingen. Vrede is in het belang van Servië", zei hij tegen de Servische tv-zender RTS.