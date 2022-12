Helmplicht snorfietsers komt eraan, populariteit fatbikes en e-bikes neemt toe

Vanaf 1 januari moeten Nederlanders met een snorfiets verplicht een helm dragen. De vraag naar goedgekeurde helmen is daardoor toegenomen, met soms tekorten tot gevolg. Tegelijkertijd worden alternatieven voor de snorfiets, zoals brommers, fatbikes en e-bikes, steeds populairder. "Klanten denken: als ik toch een helm op moet, dan ga ik liever 45 dan 25", zegt Bovag-woordvoerder Paul de Waal. Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden en is te herkennen aan een blauwe kentekenplaat. Brommers mogen dus harder, waardoor een helm al verplicht was. De regels voor snorfietsen, brommers en e-bikes vanaf 1 januari:

Begin 2022 telde Nederland 781.000 snorfietsen en 423.000 bromfietsen en -mobielen, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar die verhoudingen veranderen: volgens brancheorganisatie Bovag is het aantal nieuwe snorfietsen sterk gedaald sinds de aankondiging van de helmplicht. Tot en met november dit jaar werden er 40 procent minder snorfietsen verkocht dan in dezelfde periode in 2021. Het aantal brommers nam juist toe: ten opzichte van een jaar eerder werden er 38 procent meer bromfietsen geregistreerd. Het idee is dat door de helmplicht het aantal doden en gewonden onder snorfietsers daalt. Per jaar vallen er volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) tussen de 30 en 40 verkeersslachtoffers onder snor- en bromfietsers.

Snorfietshelmplicht De helmplicht geldt voor snorfietsbestuurders, maar ook voor bijrijders. Behalve een goedgekeurde motor- of bromfietshelm is ook een helm voor een speedpedelec toegestaan. Wie de helm niet draagt, kan een boete krijgen van 100 euro.