Slachtoffer fataal schietincident Enschede is 41-jarige man

Het slachtoffer dat gistermiddag om het leven kwam bij een schietincident in Enschede, is een 41-jarige man uit die stad.

Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat een overvaller is neergeschoten met zijn eigen wapen, maar de politie kan dit niet bevestigen.

De politie verwacht de komende dagen nog bezig te zijn met het onderzoek. Een PD-unit, een speciale vrachtwagen waarmee de recherche onderzoek doet, blijft nog enkele dagen in de straat staan.