Van Duijvenbode zwalkt, overleeft vijf matchdarts en komt boven in kraker tegen Smith

Dirk van Duijvenbode heeft na een meer dan vermakelijke wedstrijd de vierde ronde op het WK darts bereikt. Tegen Ross Smith overleefde hij vijf matchdarts, om de spannende partij in de zevende set in zijn voordeel te beslissen: 4-3. In de laatste set moesten er elf legs (6-5) gespeeld worden, het maximum.

Door de overwinning speelt Van Duijvenbode vrijdag om 21.30 uur Nederlandse tijd tegen Michael van Gerwen.

Het spel was gelijk op de wagen. De openingsleg was voor Smith, die begon met een finish van 156. Van Duijvenbode deed echter niet onder voor de Brit. De Nederlander pakte, mede door de sterke dubbels, de eerste set (1-0).

Maar waar de dubbels Van Duijvenbode in de eerste set goed lagen, liepen ze in de tweede helft beduidend minder. 'The Aubergenius' gaf Smith hierdoor voldoende lucht, waardoor de Brit de stand in sets gelijk kon trekken (1-1).