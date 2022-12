Oliebollen duur, maar nog steeds in trek

Door de inflatie en de energiecrisis zijn oliebollen duurder geworden, maar we zijn de lekkernij niet minder gaan eten. Nederlanders kopen dit jaar namelijk evenveel oliebollen als vorig jaar, zegt Arend Kisteman van brancheorganisatie Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV)tegen persbureau ANP.

Hij heeft een bakkerij in Zwolle. "We verkopen nu al vrij veel via webshops. Maar ook in de winkels zien we geen daling, ondanks dat het best wel regenachtig en koud is," zegt hij.

Kisteman verwacht ongeveer 80.000 oliebollen te verkopen voor de jaarwisseling. "Mensen zijn de kwaliteit gewend van een bakker of een kraam. Dan ga je nu niet ineens je oliebollen voor 40 cent bij de supermarkt halen."

Minimaal 10 cent duurder

Oliebollen zijn dit jaar minimaal 10 cent duurder dan vorig jaar, denkt hij. Een oliebol kost in zijn bakkerij 1,15 euro. In de Randstad liggen de oliebollenprijzen iets hoger.

Niet alleen de energieprijzen gingen omhoog, ook de grondstoffen duurder. Een populaire oliebollenbakker in Rotterdam-West, Richard Visser, zag de prijzen van grondstoffen flink oplopen.

"Vorig jaar betaalde ik 1,59 euro voor een liter olie. Inmiddels is dat 3,69 euro. Je moet je voorstellen dat er in een pan zo'n 40 tot 50 liter gaat. Dat is verschrikkelijk duur," zegt hij. Ook ingrediënten zoals meel en poedersuiker werden duurder.

NBOV-voorzitter Kisteman ziet voor het eerst sinds corona weer grotere bestellingen van 40 of 50 oliebollen binnenstromen. Die bleven vorig jaar door de lockdown uit.