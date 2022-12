Automobilist die dodelijk ongeluk veroorzaakte reed door rood, was onder invloed

De 28-jarige automobilist die vastzit voor het dodelijke verkeersongeval op Tweede Kerstdag in Rotterdam wordt verdacht van te hard rijden, door rood rijden en rijden onder invloed van alcohol.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. De rechter-commissaris heeft besloten dat de man in ieder geval nog twee weken vast blijft zitten, meldt Rijnmond.

De automobilist, afkomstig uit Den Haag, botste maandagochtend op de kruising van de Groene Kruisweg met de afrit van de snelweg A15 frontaal tegen een auto waarin twee volwassenen en een kind zaten. De drie inzittenden van die auto kwamen allemaal om het leven; de Hagenaar raakte zwaargewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is aanspreekbaar.

Op slag dood

De slachtoffers zijn een man van 35 uit Helmond, een vrouw van 36 uit Spijkenisse en hun dochter van 7. Zij waren op slag dood.

De politie sprak een dag na het ongeval al het vermoeden uit dat de bestuurder onder invloed was, alleen was niet duidelijk waarvan precies. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij te veel alcohol had gedronken.

Het onderzoek naar de toedracht van het dramatische verkeersongeluk is nog niet klaar. Forensisch verkeersspecialisten zijn bezig met technisch onderzoek.

Crowdfunding

Gisteren is een crowdfunding-actie gestart om de uitvaart van de drie slachtoffers te bekostigen. Het streefbedrag van 30.000 euro werd binnen een dag gehaald. Het ingezamelde bedrag gaat richting de 40.000 euro.