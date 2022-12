Megaklus Zoetermeer, Mandelabrug weggetakeld

In de stromende regen is vanochtend een begin gemaakt met het weghalen van de Mandelabrug over de A12 in Zoetermeer.

Twee speciale voertuigen met zo'n 200 wielen en een grote stalen constructie er bovenop worden voorzichtig onder de brug gereden. Daarna zullen ze het wegdek met de glazen constructie optillen en verplaatsen, meldt Omroep West.

In november bleek dat de Mandelabrug, die over station Zoetermeer en de A12 loopt, voor een deel op instorten stond. Het stuk van de fietsers- en voetgangersbrug dat boven de snelweg loopt is zo ernstig aangetast door betonrot dat het niet meer op te lappen is. De gemeente sloot de brug af. Op station Zoetermeer stoppen geen treinen.

Bekijk hier hoe de brug werd verplaatst: