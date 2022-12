Politie bezoekt kopers vuurwerklont om illegaal vuurwerk op te sporen

De politie bezoekt in heel Nederland kopers van vuurwerklont dat gebruikt wordt voor het afsteken van professioneel vuurwerk en zelfgemaakte explosieven. In een onderzoek kreeg de politie een lijst met afnemers van een online aanbieder in handen. Vermoed werd dat op deze adressen illegaal vuurwerk en andere explosieven gevonden kon worden.

Dat blijkt zo te zijn. De politie heeft op tientallen woonadressen verspreid over heel Nederland illegaal vuurwerk en zelf geknutselde explosieven in beslag genomen.

Alleen al in het Gooi gaat het om veertien adressen waar illegaal vuurwerk werd gevonden, of lont dat gebruikt wordt voor het verlengen van lonten of het aan elkaar binden van stukken vuurwerk. De meeste kopers bleken minderjarig te zijn en nog bij hun ouders te wonen.

"Tot de jaarwisseling kunnen nog meer kopers op bezoek rekenen", schrijft de politie in het persbericht. De verkoper van de lonten is aangehouden.