Raad van State: rechterlijke uitspraken over nareismaatregel niet geschorst

De rechtbankuitspraken over de nareismaatregel van het kabinet worden niet geschorst, heeft de Raad van State (RvS) in een schriftelijke uitspraak bekendgemaakt. Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid had aan de Raad van State gevraagd om twee uitspraken over de komst van nareizigers van statushouders op te schorten, in afwachting van een definitief oordeel over die nareismaatregel, die gaat over het herenigen van statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben) met hun gezin. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt kennisgenomen te hebben van de uitspraak. "De IND zal hier gevolg aan geven." De verzoeken zijn afgewezen op basis van een belangenafweging, schrijft de RvS. De voorzieningenrechter vindt, in beide zaken, dat het belang van de gezinsleden zwaarder weegt dan het belang van de staatssecretaris.

In de bepaling die in augustus werd doorgevoerd staat dat statushouders hun gezinsleden pas laten mogen overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Als dat vijftien maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum. De nareisbepaling maakt onderdeel uit van een reeks maatregelen waarmee het kabinet de asielcrisis wil oplossen.

Over de juridische houdbaarheid van deze nieuwe bepaling was al meteen discussie, omdat die in strijd zou zijn met het recht op gezinshereniging. Verschillende statushouders stapten naar de rechter om hun gezin over te laten komen en vier van hen kregen tot nu toe gelijk.