Nageeye verdedigt titel bij marathon Rotterdam, die ook geldt als NK

Abdi Nageeye doet ook volgend jaar mee aan de marathon van Rotterdam. De 33-jarige Nederlander start op 15 april als titelverdediger.

De afgelopen editie won hij in een tijd van 2.04.55, een Nederlands record. Hij finishte net voor zijn trainingsmaatje Bashir Abdi, die de marathon in 2021 wist te winnen in een Europees record en ook komend jaar weer van de partij is.

Bashir en Nageeye zijn goede vrienden en lieten dat zien bij de olympische marathon in Sapporo, waar Nageeye de Belg naar een bronzen medaille coachte. Zelf werd de Nederlander tweede.

Bekijk hier de afgelopen editie van de marathon van Rotterdam: