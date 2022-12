NPO deelt opnieuw boete uit aan Ongehoord Nederland

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) legt opnieuw een boete op aan Ongehoord Nederland (ON!). Het gaat ditmaal om een bedrag van ruim 56.000 euro. De reden voor de sanctie is volgens de NPO "het niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en het niet willen voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen".

Dit heeft volgens de NPO een "enorm negatieve impact op integriteit en reputatie van de publieke omroep".

De NPO heeft de omroep naar eigen zeggen verschillende keren laten weten dat die zich moet houden aan de regels en publieke waarden die gelden binnen het omroepbestel. Dit heeft geen effect gehad, schrijft de NPO. "Het ontbreken van enige zelfreflectie over hun eigen optreden, het consequent doen voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de situatie, en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel - waaronder de Ombudsman - is niet aanvaardbaar."

Ongehoord Nederland gaat in beroep tegen de sanctie, zegt de voorzitter tegen persbureau ANP. De omroep noemt de boete "onterecht en ongepast". "Omroep ON! houdt zich anders dan de NPO stelt keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen."

Journalistieke code geschonden

In juli legde de NPO al een sanctie van ruim 93.000 euro op aan ON!. Aanleiding hiervoor was de conclusie van de Ombudsman dat de omroep de journalistieke code van de NPO had geschonden. De NPO hoopt dat de nieuwe boete "leidt tot samenwerking van de kant van ON! en het respecteren van de geldende regels".

Ook zegt de NPO op de hoogte te zijn van een nieuw rapport van de Ombudsman waaruit blijkt dat Ongehoord Nederland opnieuw de journalistieke code van de NPO heeft geschonden. De publieke omroep zegt begin 2023 met een standpunt hierover naar buiten te komen.