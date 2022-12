Letters Top 2000 gestolen, politie verdenkt oudejaarsploeg De Geitefok

Bij Beeld & Geluid zijn vannacht de manshoge letters verdwenen die duidelijk maakten dat daarvandaan de NPO Radio 2 Top 2000 wordt uitgezonden. Onbekenden gingen er vannacht met de T, de O en de P vandoor. De cijfers staan er nog wel.

De NPO heeft aangifte gedaan. Mogelijk gaat het om een grap van een oudejaarsvereniging.

Geitefok

Volgens Omrop Fryslân is de politie in Hilversum er vrij zeker van dat oudejaarsploeg De Geitefok uit Oldeberkoop de letters heeft meegenomen, op basis van een auto en kentekengegevens.

De Geitefok staat bekend om in het oog springende diefstallen tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar namen ze nog het Legobeeld van André Hazes mee van De Dam in Amsterdam.

"We zijn helemaal klaar met deze fratsen", zegt de politie. "We hebben wel betere dingen te doen."

Ook 's nachts

In Beeld & Geluid is het Top 2000-café gevestigd. Dat is ook 's nachts open voor bezoekers die online een plaats hebben gereserveerd.