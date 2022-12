Bij Beeld & Geluid zijn vannacht de manshoge letters verdwenen die duidelijk maakten dat daar de NPO Radio 2 Top 2000 wordt uitgezonden. Onbekenden gingen er vannacht met de T, de O en de P vandoor. De cijfers staan er nog wel.

Mogelijk gaat het om een grap van een oudejaarsvereniging. De NPO heeft aangifte gedaan.

In Beeld & Geluid is het Top 2000-café gevestigd. Dat is ook 's nachts open voor bezoekers die online een plaats hebben gereserveerd.