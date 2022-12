Vanavond op tv: Overheid worstelt met regels energielabel • Hoe vergaat het teruggekeerde Oekraïners? •Corona in China

Kantoren overheid voldoen niet aan nieuwe regels In 2017 werd de energielabel C-verplichting aangekondigd en een jaar later vastgelegd in het Bouwbesluit. Nu blijkt dat niet alleen commerciële kantoorpanden niet op tijd voldoen aan die verplichting, ook kantoren van gemeenten, politie, rechtbanken en provincies hebben niet het juiste energielabel.

Hoe vergaat het teruggekeerde Oekraïners? Zo'n dertig Oekraïense vluchtelingen stapten in het voorjaar in een grote bus, geladen met hulpgoederen. Ze wilden zo snel mogelijk terug naar huis, de heimwee werd ze te veel. Ook al woedde de oorlog voort, ze gingen toch. Nieuwsuur filmde hun bijna 24-uur durende reis, van het moeilijke afscheid van hun Nederlandse gastgezin tot aan de Poolse grens met Oekraïne. Nu, een halfjaar later, kijken we hoe het met ze is. Bekijk hier de reportage van eerder dit jaar: