Vanavond op tv: Overheid worstelt met regels energielabel • Hoe vergaat het teruggekeerde Oekraïners?

Kantoren overheid voldoen niet aan nieuwe regels

In 2017 werd de energielabel C-verplichting aangekondigd en een jaar later vastgelegd in het Bouwbesluit. Nu blijkt dat niet alleen commerciële kantoorpanden niet op tijd voldoen aan die verplichting, ook kantoren van gemeenten, politie, rechtbanken en provincies hebben niet het juiste energielabel.