'Ik stop ermee', zegt Mayer, drievoudig olympisch kampioen skiën, uit het niets

Matthias Mayer stopt per direct met skiën. De 32-jarige Oostenrijker zei dat in een interview op de piste met de Oostenrijkse televisiezender ORF. "Ik ben blij met hoe ik dit seizoen ben begonnen, maar nu vind ik het genoeg geweest."

Mayer miste de start van de Super G woensdag in Bormio vanwege een maag-darminfectie. Op de vraag of hij zich beter voelde, liet Mayer de bom vallen. "Ik wil niet zeggen dat dit een grote beslissing was. Ik heb altijd een beetje gedacht dat ik het spontaan kon doen. De timing was goed vandaag", legde hij uit.

Hij luistert naar zijn gevoel, benadrukte de elfvoudig wereldbekerwinnaar: "Ik hield enorm van skiën, ik vond het leuk om te doen, maar nu is het genoeg."

Zelfs familie en vereniging wisten van niets

Volgens de verklaring van Mayer liet hij zijn familie en de bond en teamgenoten tot het einde in het ongewisse over de beslissing. "Ik heb eigenlijk nog tegen niemand iets gezegd. Ik heb bij dezen mijn ontslag aangekondigd."