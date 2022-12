Baasje blijft zoek, gemummificeerde hond in Ede gecremeerd

De gemummificeerde hond die begin december onder een carport in Ede werd gevonden, is gisteren gecremeerd.

Na de vondst van het dier kreeg dierenambulance Gelderse Vallei tientallen reacties. Maar daar zat het baasje van de hond niet bij.

"We hebben ook een aanvraag gekregen van een museum en een particuliere verzamelaar die de mummie wilden toevoegen aan hun collectie", aldus Daniëlle Fränkel van de dierenambulance bij Omroep Gelderland. "Maar na intern overleg hebben we besloten dat we het dier niet wilden tentoonstellen in een soort rariteitenkabinet."

Gebroken poot

Nieuwe bewoners van een huis in Ede troffen de gemummificeerde hond (of vos) aan toen ze aan het opruimen waren. Het dier had een gebroken poot en in de ribbenkast zat een gaatje. Verder bleek het karkas in goede staat.

Omdat er geen chip werd aangetroffen, riep de dierenambulance de hulp van het publiek in bij de zoektocht naar de eigenaar. "Op basis van de foto en de beelden dachten meerdere mensen hun weggelopen hond te herkennen", zegt Fränkel. "Maar dat bleek vervolgens toch niet te kloppen qua hoogte en grootte."

Een hoop geld

Een dna-test had mogelijk meer duidelijk gemaakt over de identiteit, maar daar voelde Fränkel niets voor. "Het is überhaupt maar de vraag wat dat oplevert. Daarnaast kost zo'n DNA-test een hoop geld dat we zelf moeten voorschieten. Wij geven het geld dat we hebben liever uit aan een dier dat hulp nodig heeft", zegt ze.

De crematie was voor de dierenambulance gratis. "Daar is dierencentrum Grebbehof in Rhenen te hulp geschoten", aldus Fränkel. "Zij hebben de crematie kosteloos uitgevoerd en ons de as in een urn geschonken."

Hond heet Vesper

Omdat het om een officiële crematie gaat is een crematiecertificaat opgesteld. Fränkel: "Op dat certificaat staat de naam van het dier. Maar zonder baasje moesten we zelf een naam verzinnen. Uiteindelijk zijn we op de naam 'Vesper' uitgekomen, wat 'Avondster' betekent."