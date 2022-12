Drukte bij vuurwerkwinkels op eerste verkoopdag

Vanaf vandaag mag in het hele land siervuurwerk worden verkocht, wat direct leidde tot drukte in de vuurwerkwinkels. Zelfs in plaatsen waar een afsteekverbod geldt, is het druk bij de winkels.

Tijdens de vorige twee jaarwisselingen gold een landelijk vuurwerkverbod vanwege de coronacrisis. Sinds 2020 is het afsteken van knalvuurwerk verboden, maar siervuurwerk is dit jaar weer toegestaan in de meeste gemeenten. De laatste drie dagen van het jaar kunnen liefhebbers terecht bij vuurwerkwinkels in het hele land.

Dennis de Bruin van Vuurwerk Maximaal in Waddinxveen ziet dat het op de eerste dag meteen stormloopt. "Online is het niet meer bij te houden. We zien elke minuut weer een order binnenkomen." Hij denkt dat mensen er na twee jaar corona weer naar uitkijken om vuurwerk af te steken. "Het is een traditie waar een hoop mensen heel veel plezier aan beleven."

In Apeldoorn geldt dit jaar een vuurwerkverbod, maar daar merken ze in deze winkel niets van: