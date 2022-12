UCI wil Aerts twee jaar schorsen, veldrijder laat haar groeien om onschuld te bewijzen

Aerts spreekt zelf van een "te zware straf voor iemand die recht in de schoenen staat". Hij zegt dat hij nog nooit gehoord had van letrozole metabolite, een middel dat wordt gebruikt bij de nabehandeling van chemotherapie. Het werkt niet prestatiebevorderend, maar het is wel bekend dat vooral bodybuilders er gebruik van maken, het remt de afbraak van testosteron en anabole steroïden.

"Ik had enkele weken geleden hier mijn eerste cross willen kunnen rijden. Maar helaas heb ik een brief gekregen die niemand wil krijgen. De UCI doet ons een voorstel van twee jaar schorsing, waardoor ik niet meer zal kunnen rijden dit seizoen", meldt de Belgische veldrijder.

In februari van dit jaar werd bekend dat er bij Aerts een afwijkend resultaat in de urinestaal, op basis van een test in januari, is aangetroffen. De ploeg waarbij Aerts reed ten tijde van zijn positieve test, Baloise Trek Lions, maakte in september bekend het contract met Aerts te verbreken.

Haargroei

Aerts liet de afgelopen maanden zijn haar groeien om zijn onschuld te bewijzen. "Het was niet leuk om met dit kapsel rond te lopen, maar mijn haar bevat wel de informatie die we kunnen gebruiken om mijn onschuld te bewijzen. Daarom laat ik het voorlopig ook niet knippen. Ik geloof in het feit dat de waarheid altijd naar boven komt. De UCI erkent ook dat mijn dopinggebruik niet bewust was. Maar toch schorsen ze me voor twee jaar."

De lange lokken van Aerts moeten dus dienen als bewijsmateriaal en zijn geen vorm van protest. Toxicoloog Jan Tytgat zei eerder tegen de Belgische krant dat je met een kapsel van 24 centimeter lang twee jaar terug in de tijd kan gaan. In het haar zouden dan nog sporen van het dopingproduct te vinden kunnen zijn.