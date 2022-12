Overheid voldoet niet aan eigen regels energielabel voor kantoren

Zeker 21.000 kantoorpanden zijn op 1 januari niet in bezit van het wettelijk verplichte energielabel C of beter. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedorganisatie CBRE op verzoek van Nieuwsuur. De wet schrijft voor dat het vanaf volgend jaar verboden is om een pand dan nog langer als kantoor te gebruiken.

In 2017 werd de energielabel C-verplichting aangekondigd en een jaar later vastgelegd in het Bouwbesluit. Nu blijkt dat niet alleen commerciële kantoorpanden niet op tijd voldoen aan die verplichting, ook kantoren van gemeenten, politie, rechtbanken en provincies hebben niet het juiste energielabel. Slechts 55 procent van de kantoorpanden van de Rijksoverheid voldoet, 15 procent heeft energielabel D of slechter. A++ is het beste label, G het slechtste.

Van 30 procent van de Rijkskantoren is helemaal geen energielabel bekend. Volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf - dat de panden in bezit heeft - zijn energielabels "niet met één druk op de knop te verkrijgen".

Goede voorbeeld geven

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is verantwoordelijk voor de invoering van de energielabel C-plicht. Hij noemt toezicht en handhaving "van essentieel belang", maar overtreedt met zijn Rijksvastgoedbedrijf dus zelf de regels.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de overtreding "zo snel mogelijk, op een redelijke termijn" ongedaan wordt gemaakt. Wanneer de gebouwen van de Rijksoverheid voldoen aan de wettelijke plicht, is niet duidelijk.

"De overheid moet zich aan de eigen regels houden en natuurlijk ook het goede voorbeeld geven", vindt Rob van Tilburg van milieuorganisatie Natuur en Milieu. "Niet naleven moet worden bestraft, anders neemt niemand deze verplichtingen serieus."