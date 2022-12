Serviërs in Kosovo maken einde aan wegblokkades met vrachtwagens

Serviërs in Kosovo zijn begonnen met het verwijderen van de barricades aan de grenzen met Servië. Dat is het resultaat van besprekingen van de Servische president Aleksandar Vucic met vertegenwoordigers van de Serviërs in Kosovo, meldt de Servische staatszender RTS.

De blokkades zullen binnen 24 tot 48 uur weg zijn, zegt Vucic, "maar het wantrouwen is daarmee niet verdwenen".

Gisteren sloot Kosovo de belangrijkste grensovergang met Servië vanwege de blokkades met vrachtwagens. Ook wegen naar andere grensovergangen werden versperd. Serviërs in Kosovo wierpen de afgelopen weken tientallen blokkades op uit protest tegen de arrestatie van een voormalige Kosovaars-Servische politieman op 10 december. Deze Dejan Pantic zou een Kosovaarse collega hebben aangevallen bij een eerdere protestactie. Hij werd gisteravond vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst.

Pesten en intimideren

De spanning tussen Servië en Kosovo liep de afgelopen weken hoog op na beschuldigingen van het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanezen. Daarbij werden geweerschoten en explosies gehoord in de buurt van patrouilles van de KFOR-vredesmacht in Kosovo, die wordt geleid door de NAVO. Niemand raakte ernstig gewond.

Deze week verhoogde Servië de gevechtsgereedheid van zijn troepen aan de grens met Kosovo en eiste een "eind aan de aanvallen op Kosovaarse Serviërs". De situatie leidde internationaal tot grote bezorgdheid.

Kosovo vindt dat de Serviërs in het land zich als Kosovaren moeten gedragen, maar de Serviërs willen hun eigen provincie in het noorden van Kosovo. Eerder deze maand werden de lokale verkiezingen nog uitgesteld vanwege de spanningen.

Doel bereikt

De Servische universitair hoofddocent rechtsgeleerdheid Vladimir Vuletic zei in de ochtendshow op de Servische tv-zender RTS dat de blokkades hun doel hebben bereikt. "Ze hebben de Kosovaarse premier Albin Kurti duidelijk gemaakt dat wat hij wilde niet kon, en we zullen zien of hij de boodschap heeft begrepen."

De barricades waren volgens Vuletic een reactie op "iets onverdraaglijks", namelijk dat Kurti en de politie vastbesloten waren om het noorden van Kosovo met geweld onder controle te krijgen. "Het heeft laten zien dat Servië vastbesloten is de bevolking van Kosovo te verdedigen. Dat blijkt uit de inzet van de strijdkrachten, maar ook uit het feit dat wordt gezocht naar vreedzame oplossingen. Vrede is in het belang van Servië", zei hij.

Hij wees erop dat niet alle Servische eisen zijn ingewilligd, maar dat het belangrijk is om compromissen te sluiten, omdat vrede het belangrijkste doel is. "De Serviërs hebben hun goede wil getoond."

Kosovo verklaarde zichzelf in 2008 onafhankelijk van Servië, waarvan het tot die tijd een autonome provincie was met een grote Albanese meerderheid. Door de afscheiding raakten de Serviërs in de minderheid. Servië heet, gesteund door Rusland en China, Kosovo niet erkend. De meeste EU- en NAVO-landen hebben dat wel gedaan.