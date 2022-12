ExxonMobil naar Europese rechter voor heffing op overwinst

Het Amerikaanse olie- en gas bedrijf ExxonMobil stapt naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg om het EU-besluit over een extra belasting voor energiebedrijven aan te vechten.

De EU besloot in september dat in 2022 of 2023 de extra winst die het gevolg is van de hoge gas- en olieprijzen moet worden afgeroomd met een 'solidariteitsheffing'. De energieministers waren het daarmee eens. De 25 miljard euro die dat oplevert, kan gebruikt worden om de stijgende lasten voor burgers en bedrijven te verlichten. De heffing over de extra winst is minimaal 33 procent.

ExxonMobil stelt dat alleen de individuele lidstaten van de EU het recht hebben om een belastingmaatregel op te leggen. Ook is het bedrijf het er niet mee eens dat de Europese Commissie voor een noodprocedure heeft gekozen en het Europees Parlement is gepasseerd. De Commissie houdt vol dat het besluit volledig in overeenstemming is met het Europees recht.

Recordwinst

ExxonMobil maakte in het derde kwartaal bijna 20 miljard euro winst. Dat was bijna drie keer zoveel als in het derde kwartaal van vorig jaar. Naar schatting moet het bedrijf door de nieuwe maatregel volgend jaar 2 miljard euro extra aan belastingen afdragen.

De stap naar het hof kan de invoering van de maatregel niet tegenhouden. Het kan jaren duren voordat het hof tot een uitspraak komt.