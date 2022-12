Overspeelde 'Barney' zijn hand, à la Van Gaal bij Messi? 'Ik gaf Price wel voer'

"Nu kan Raymond zijn mond weer houden", begon Price, bij wie het blijkbaar hoog zat. "Hij bleef zeggen dat ik hem nooit op een tv-toernooi heb verslagen, maar het is ook moeilijk om iemand te verslaan die er niet is."

Al is de pijn nog steeds hoorbaar in zijn stem. "Ik pak het redelijk op. Van de nummer één kun je verliezen, dat zie ik nu gelukkig ook in, maar je houdt geen rekening met 4-0 op je broek."

De tik was zo groot dat Van Barneveld zichzelf na afloop in bescherming nam en besloot om geen interviews te doen. Een dagje winkelen later kan de dartvader van Nederland alles weer enigszins relativeren en staat hij ons te woord.

Want het was een enorme klap, die 4-0 nederlaag van vijfvoudig wereldkampioen 'Barney' tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, op het WK darts.

Het moet een opmerkelijk gezicht zijn geweest, woensdagmiddag in Harrods, het luxe warenhuis in Londen. Tussen alle gelikte kerstversieringen en dure merken door baant Raymond van Barneveld zich een weg, op zoek naar afleiding.

De nummer één van de wereld rekent in Londen af met Raymond van Barneveld, van wie hij nog nooit had gewonnen op een televisietoernooi. - NOS

Heeft Van Barneveld Price onbewust gevoed? "Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Je geeft iemand wel voer", analyseert de Nederlander. "Misschien had hij zelf nog niet stilgestaan bij die statistieken en is hij gaan denken: krijg de pest, dat is waar ook!"

Het doet denken aan bondscoach Louis van Gaal, die met uitspraken in aanloop naar de kwartfinale tegen Argentinië op het WK voetbal onbedoeld Lionel Messi en zijn kornuiten op scherp had gezet.

"Uiteindelijk roep ik het blijkbaar over mezelf af, want op de belangrijkste dag van het jaar gaat het zijn kant op. Daar is Price ook nummer één voor."

"Misschien is het niet handig", gaat Van Barneveld verder. "Maar ja, zulke statistieken worden mij ook maar verteld. Ik heb het op een respectvolle manier laten vallen in een interview en daarbij gezegd dat het tegelijkertijd niets zegt."

Samen met Michael van Gerwen, Vincent van der Voort, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode vormt hij tegenwoordig een team. In Londen is er, vlakbij Alexandra Palace, een speciaal huis ingericht voor de darters, inclusief personeel. Van osteopaat tot chefkok.

Hoe dan ook: de stunt op het WK bleef uit. Daarmee sluit Van Barneveld een naar eigen zeggen matig jaar af. Even was er die opleving, met een halvefinaleplaats op de Grand Slam vorige maand, maar daar bleef het bij.

"Fantastisch", zegt Van Barneveld. Maar die nieuwe aanpak zet hem ook aan het denken. "Ik heb voor m'n partij tegen Price om half twee gegeten. Een geweldig lekker kippetje, met groenten en zoete aardappelen. Heerlijk, maar wel al zeven uur voor mijn wedstrijd."

"Is dat niet te vroeg?", stelt hij zichzelf de vraag. "Want ik heb daarna alleen nog wat havermout en een banaantje gegeten, dat was het. Het probleem is dat je op een gegeven moment ook niet meer weet wat de juiste voorbereiding is."

'Barney 2.0' geniet nog van darts

In tegenstelling tot de Van Barneveld die twee jaar terug de handdoek in de ring gooide, probeert 'Barney 2.0' positief te blijven. Hij vindt 'het spelletje' nog altijd leuk. "Jazeker!"

"Ik ben gelukkig in mijn privéleven, heb een vriendin die veel van me houdt, goede sponsoren en vrienden die er altijd voor me zijn. Dat geeft een fantastisch gevoel. Ik was natuurlijk al gestopt, dus ik zit eigenlijk al in mijn reservetijd als darter."

Het helpt hem nederlagen te relativeren. Al zal hij er nooit goed mee om kunnen gaan. "Maar vroeger kon ik dan nu nog geen interview geven, hoor. Ik zie ook wel in dat verliezen van Price geen schande is. Maar het brengt me ook niets."