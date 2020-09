'Gifbrief voor Witte Huis onderschept'

Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben deze week een brief onderschept die het dodelijke gif ricine bleek te bevatten. De brief was gericht aan president Trump, melden meerdere Amerikaanse media. Volgens onder meer CNN en The New York Times kwam de brief uit Canada.

Het gif werd ontdekt bij een controle. Brieven voor het Witte Huis voor worden altijd gescreend voordat ze daar in de postkamer terechtkomen.

De FBI zegt dat de veiligheidsdiensten momenteel een "verdachte brief" onderzoeken, maar dat de openbare veiligheid voor zover bekend niet in het geding is. Vanuit het Witte Huis is nog niet gereageerd op de gifbrief.

Dodelijk

Ricine is een gif dat uit de bonen van de tropische wonderolieboom kan worden gewonnen. Het kan iemand binnen 36 tot 72 uur doden en er is geen tegengif bekend.

De afgelopen jaren zijn in de VS vaker brieven met ricine verstuurd, onder meer naar toenmalig president Obama en naar de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg.