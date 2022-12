Minstens zeven doden bij grote brand in hotel Cambodja

Bij een grote brand in een hotel in Cambodja, aan de grens met Thailand, zijn ten minste zeven doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de Thaise autoriteiten.

Het vuur ontstond gisteravond laat in het Grand Diamond City Casino and Hotel in de grensplaats Poipet. De brand woedt vanochtend nog steeds. Op video's die worden gedeeld op sociale media is te zien dat mensen uit ramen springen.

Volgens de Cambodjaanse politie zijn 360 hulpverleners en 11 brandweerwagens bij het brandende hotel aanwezig. Ook Thailand zou brandweerwagens hebben gestuurd. De oorzaak van de brand is volgens de politie nog niet bekend.

Casino's zijn belangrijk voor de Cambodjaanse toeristenindustrie. In Poipet zijn ze vooral populair bij toeristen uit Thailand, waar gokken verboden is.