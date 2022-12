Wekdienst 29/12: Uitspraak Raad van State gezinshereniging • Start vuurwerkverkoop

Goedemorgen! Vandaag wordt het nieuwe Israëlische kabinet beëdigd en start de vuurwerkverkoop. Ook wordt een uitspraak verwacht van de Raad van State over de vonnissen van rechters die oordeelden dat verschillende familieleden van statushouders naar Nederland mogen komen.

Eerst het weer: vandaag trekken buien over het land en waait het stevig. Aan zee is kans op zware windstoten. In de middag nemen de buiigheid en de wind geleidelijk af.