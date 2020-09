Zeeman: 'Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag zich even om'

"Bij UAE maken ze iets geweldigs mee, wij zijn superverdrietig dat het ons uit de handen is geglipt. Deze groep had het verdiend, maar we hebben het niet gered. Toen ik zag dat het misging, draaide mijn maag zich even om."

"Wie had dat kunnen denken?", sipt Zeeman. "Het is keihard. Sport is verhalen maken met elkaar, ervaringen opdoen met elkaar. Die nemen ze ons niet meer af."

Tadej Pogacar troefde tegen alle verwachtingen in de Jumbo-Visma-renner af in de klimtijdrit. Het hoofddoel waaraan sportief directeur Zeeman zo lang gewerkt heeft, is toch nog niet bereikt. Roglic strandt op plek twee.

Als een kind dat naar een zandkasteel kijkt, terwijl, vlak voor het bouwwerk helemaal af is, een golf alles wegspoelt. Zo tuurt Merijn Zeeman in de verte op de avond dat Primoz Roglic de Tour de France níet heeft gewonnen.

Twee dagen geleden werd Zeeman door Tourorganisator ASO uit de ronde gezet vanwege het beledigen van een jurylid. "Ik heb een aanvaring gehad met een commissaris die de fiets van Primoz wilde controleren", zegt Zeeman over het incident. "Hij deed dat op een bepaalde manier waar ik niet correct op heb gereageerd. Dat was niet goed en daar hoorde deze straf bij."

Wout van Aert, Robert Gesink en Sepp Kuss, allemaal speelden ze bergop een belangrijke rol in de bergen in het beschermen van de gele trui die Roglic bijna twee weken om de schouders heeft gehad.

Kruijswijk miste de Tour door een breuk in zijn schouder, Dumoulin werd na de eerste week een superknecht; alle ballen gingen op Roglic. Jumbo-Visma reed zoals het ook in de voorbereidingskoersen reed, dominant en als één team.

In december vorig jaar sprak Jumbo-Visma bij de ploegpresentatie in Amsterdam een duidelijke doelstelling uit: we willen de Tour winnen. Daarvoor had de ploeg drie kopmannen: Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Roglic.

"Ik heb nu veel teruggedacht aan de voorbereiding, we hebben zo veel meegemaakt met elkaar. Alle groepsgesprekken en hoogtestages, dat is een periode waar ik met heel veel plezier op terugkijk. Ik heb herinneringen opgedaan die ik nooit meer vergeet en waar ik dankbaar voor ben. Dat het nu zo eindigt, zo onverwacht, dat is keihard."

Maar nog trotser dan op de prestaties in de afgelopen drie weken is Zeeman op het werk dat is geleverd in de afgelopen negen maanden, zeker tijdens de coronapauze.

Over het rijden van Pogacar, zeker zaterdag in de tijdrit, is Zeeman lovend. "We hebben een tegenstander getroffen die zichzelf overtroffen heeft. Die een fantastische prestatie levert en veel beter was dan wij waren. Ondanks dat wij met drie renners in de topvijf eindigen, heeft hij ons vermorzeld."

De voorsprong van 57 seconden, die in de afgelopen weken is opgebouwd, ziet Zeeman achteraf niet als te klein. "Pogacar stond met stip op één als onze grootste concurrent, met Egan Bernal. We waren al heel blij met die 57 seconden. En we dachten dat dat genoeg marge was..."