Oppositieleider in Bolivia opgepakt om 'staatsgreep' in 2019

In Bolivia is de vooraanstaande oppositieleider Luis Fernando Camacho opgepakt. Aanleiding is zijn rol bij de protesten die in 2019 leidden tot het aftreden van president Morales, zegt justitie. Volgens de autoriteiten was destijds sprake van een staatsgreep. In een verklaring wijst Camacho de beschuldigingen van de hand.

De rechtse Camacho was in 2019 een van de drijvende krachten achter de protesten tegen de socialistische president Morales, die bij zijn herverkiezing fraude zou hebben gepleegd. Bij de sociale onrust die ontstond, kwamen tientallen mensen om het leven en Morales stapte op.

Camacho stelde zich een jaar later verkiesbaar als president, maar werd verslagen door Luis Arce, een partijgenoot van Morales. Camacho werd gouverneur van de deelstaat Santa Cruz en bleef zich verzetten tegen de landelijke regering. Zo leidde hij de afgelopen weken stakingen en betogingen.

Handboeien

In een verklaring die na zijn arrestatie is verspreid op sociale media zegt de 43-jarige Camacho dat hij op brute wijze is meegenomen. Aan de beschuldigingen ontbreekt elke vorm van geloofwaardigheid en waarheid, zegt hij,

Ook bondgenoten van Camacho hebben woest gereageerd op zijn arrestatie en spreken van een ontvoering. Volgens hen is er een verband met de recente onrust in het land, maar de autoriteiten spreken dat tegen. Het zou gaan om een al langer lopend justitieel onderzoek naar de gebeurtenissen in 2019.

Op beelden op sociale media is te zien dat Camacho in handboeien wordt afgevoerd, omringd door gewapende agenten. Op verschillende plaatsen in Santa Cruz zijn protesterende aanhangers slaags geraakt met de politie.