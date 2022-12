Helft minder jongeren naar Halt voor vuurwerkdelict

Het aantal jongeren die vanwege een vuurwerkovertreding zijn verwezen naar bureau Halt is sinds het begin van de metingen in 2005 nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar ook een jaar eerder, in 2020, was vuurwerk verboden, en toen waren er nog 1400 jongeren die naar Halt werden gestuurd voor bijvoorbeeld een taak- of leerstraf. Dat was bovendien een stijging ten opzichte van 2019, toen er geen vuurwerkverbod was.

De daling past volgens het CBS in de trend dat de jeugdcriminaliteit in Nederland afneemt. Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar die worden verdacht van een misdrijf is de afgelopen tien jaar ruim gehalveerd.

Van de 690 jongeren die vanwege een vuurwerkovertreding bij Halt terechtkwamen, ging het in 680 gevallen om een jongen. 14- en 15-jarigen moesten het vaakst naar Halt.