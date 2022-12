Gevluchte Russen mogen Nederland weer uit worden gezet

Russen die naar Nederland zijn gevlucht omdat ze bang zijn om in Rusland te worden gemobiliseerd voor het leger, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt hun zaken weer net als asielaanvragen van andere mensen en mag hun aanvragen dus ook afwijzen.

Drie maanden geleden maakte staatssecretaris Van der Burg bekend dat Russische burgers die de mobilisatie waren ontvlucht sowieso hier mochten blijven. Dat was om te voorkomen dat die mensen vervolgd zouden worden als ze zouden worden teruggestuurd.

Volgens Van der Burg is de situatie nu anders: Rusland heeft bekendgemaakt dat de mobilisatie is afgerond. De IND heeft voldoende informatie beschikbaar om in individuele gevallen te beslissen over een asielaanvraag, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Deserteurs mogen wel sowieso blijven

De zaak is anders voor dienstplichtige Russen die zijn gedeserteerd of die dienst weigeren. Voor hen blijft gelden dat er voorlopig geen beslissing wordt genomen over hun asielaanvraag, wat betekent dat ze automatisch mogen blijven.

"Dit vanwege de omstandigheid dat er een gebrek aan actuele, eenduidige en betrouwbare informatie is over de vraag in hoeverre dienstplichtigen in Rusland (gedwongen) werden ingezet in de oorlog in Oekraïne", schrijft Van der Burg.