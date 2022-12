30.000 euro opgehaald voor uitvaart slachtoffers verkeersongeluk Rotterdam

Bij een crowdfundingsactie voor drie slachtoffers van een dodelijk verkeersongeluk op maandag is in korte tijd 30.000 euro opgehaald. Het geld werd ingezameld om de uitvaart van het gezin te bekostigen.

Het ongeval vond op de ochtend van Tweede Kerstdag plaats op een knooppunt in Rotterdam-Zuid. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. In een van de voertuigen zaten een 35-jarige man, een 36-jarige vrouw en hun 7-jarige dochter.

De hulpdiensten rukten in groten getale uit, ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Eerste hulp aan de slachtoffers mocht niet meer baten.

Geen uitvaartverzekering

De inzamelingsactie werd vandaag aan het eind van de ochtend gelanceerd door Karin Mulder, die schoonfamilie is van de slachtoffers. Zij begon de actie met een vriendin nadat ze had gehoord dat de drie geen uitvaartverzekering hadden.

De kosten van een sobere uitvaart werden op 20.000 euro geschat, en voor een wat luxueuzere variant op 30.000 euro. Toen de actie werd gestart ging het razendsnel, zag Mulder. Aan het begin van de avond stond de teller al op 20.000 euro en nog voor middernacht was de 30.000 euro gehaald, verdeeld over zo'n 1600 donaties.

Mulder noemt de vele donaties "overweldigend". Ze haalde eerder vandaag de ouders van het mannelijke slachtoffer, die uit Curaçao zijn overgekomen, op van het vliegveld. De moeder was natuurlijk heel verdrietig, vertelt Mulder, maar toen ze hoorde over het ingezamelde geld "was er toch een kleine glimlach".

Ook nu het streefbedrag is gehaald loopt de actie nog door, om eventuele andere kosten nog te kunnen dekken, zegt Mulder.

Bestuurder onder invloed

Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur op de Groene Kruisweg ter hoogte van de A15 bij de afrit Charlois. De bestuurder van de andere auto, een 28-jarige man uit Den Haag, raakte zwaargewond. Hij werd in het ziekenhuis aangehouden.

Een woordvoerder van de politie bevestigde gisteren dat de chauffeur ten tijde van het ongeluk onder invloed was. Welke middelen hij had gebruikt, was gisteren nog niet duidelijk; de politie kon daar vanavond niets over zeggen.

Afgelopen weekend vond er bij Oss ook een dodelijk ongeluk plaats waarbij de bestuurder onder invloed was; daarbij was alcohol in het spel. Een 14-jarige jongen kwam om het leven.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP riep de politie gisteren op om rond de jaarwisseling extra te controleren op het gebruik van alcohol in het verkeer.