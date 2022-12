Tien dagen na WK-finale benut Mbappé weer cruciale penalty, nu voor PSG

Wereldkampioen Lionel Messi liet verstek gaan bij deze wedstrijd. Hij is nog aan het genieten van de wereldtitel. Andere WK-gangers, onder wie de Brazilianen Neymar en Marquinhos en de Portugees Vitinha, startten net als Mbappé ook in de basis.

PSG leek aanvankelijk niets te duchten te hebben van Strasbourg. De Parijzenaren hadden de bal en kwamen na een kwartier op voorsprong. Marquinhos kopte een vrije trap van Neymar binnen. Daarna bleef PSG beter, zonder dat het veel kansen creëerde.

RC Strasbourg, dat in de slotfase van de eerste helft dan toch van zich liet horen, kreeg vlak voor rust wel een grote kans, maar benutte die niet. Dit deed de ploeg uit de Elzas in de tweede helft wel. Adrien Thomassen scoorde vijf minuten na rust ietwat gelukkig. Hij wilde bal voorgeven, maar via het been van Marquinhos dwarrelde de bal in het doel.

Na de rode kaart van Neymar, tien minuten later, moest PSG met tien man op zoek naar een nieuwe voorsprong. Die werd uiteindelijk gevonden door, hoe kan het ook anders, Mbappé.