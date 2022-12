Scorende Struijk verliest met Leeds van City en doelpuntenmachine Haaland

Manchester City heeft in de Premier League met 3-1 gewonnen van Leeds United. Spits Erling Haaland scoorde twee keer voor City en staat nu al op twintig competitietreffers in veertien duels. De enige treffer van thuisploeg Leeds was van de Nederlander Pascal Struijk. Door de zege stijgt Manchester City, waar Nathan Aké de hele wedstrijd speelde, naar de tweede plek op de ranglijst.

Leeds wist City een halfuur lang behoorlijk in de tang te houden, maar moest daarna toch flink wat kansen toestaan. De eerste grote kans was voor Haaland, maar door verdediger Liam Cooper en keeper Illan Meslier werd hij van scoren afgehouden. Grealish mist kans op kans Vervolgens was het aan Jack Grealish om te missen. De middenvelder deed dat maar liefst drie keer. Of hij nou op vijf of tien meter volledig vrij voor het doel stond, hij kreeg de bal geen enkele keer tussen de palen. Daardoor leek het erop dat Leeds de rust ging halen met 0-0, maar op slag van rust was het dan toch raak. Nadat Meslier een schot van aanvaller Riyad Mahrez had gekeerd, tikte Rodri de bal in de rebound achter de sterk keepende Fransman: 0-1. Na rust gooide City de wedstrijd snel in het slot. Verdediger Robin Koch verspeelde de bal in de 51ste minuut aan Grealish. Die legde vervolgens simpel breed op Haaland: 0-2.

Pascal Struijk kopte raak, maar voor een zege was dat niet genoeg. - Reuters