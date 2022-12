A7 tussen Sneek en Joure blijft nog zeker een half jaar dicht

In een spoedoverleg hebben Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren een plan van aanpak gemaakt, maar de betrokken partijen bleken geen directe oplossing te zien. "We hebben hier te maken met hoge grondwaterstanden, veenweidegebied en een dorp dichtbij, dat alles maakt het niet gemakkelijk", zegt hoofdingenieur-directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat.

Een dag nadat de weg werd afgesloten, plaatste Rijkswaterstaat al 1700 grote zakken met zand om te voorkomen dat het asfalt verder omhoogkomt. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de schade kon ontstaan. Pas als dat duidelijk is, kan bekeken worden hoe de weg kan worden gerepareerd.

Totdat er een oplossing is gevonden, moet het verkeer omrijden. De officiële omleidingsroute is ingesteld via Leeuwarden over de N31, A32 en de A7.

Rijkswaterstaat, de provincie en betrokken gemeenten maken zich ook zorgen om onder meer de bruggen op deze wegen. Die worden door de omleiding nu zwaarder belast en slijten daardoor sneller, of zijn slecht bestand tegen zwaar verkeer.

Omdat verwacht wordt dat onderzoek en herstel van de A7 nog zeker een half jaar gaan duren, willen de instanties bij de werkzaamheden en omleidingen rekening houden met bijvoorbeeld het vaarseizoen dat in april van start gaat. Een werkgroep moet zich daar verder over gaan buigen, net als over het beperken van de overlast voor omwonenden.