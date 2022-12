VS stelt coronatest verplicht voor reizigers uit China

De Verenigde Staten stellen in het nieuwe jaar een coronatest verplicht voor reizigers die vanuit China komen. Een aantal landen, waaronder India, Japan en Italië, gingen de Amerikanen al voor. De maatregel komt voort uit de versoepeling van de coronarestricties in China. Daardoor is het aantal besmettingen recentelijk fors opgelopen.

Vanaf 5 januari moeten alle reizigers van 2 jaar en ouder die vanuit China komen een negatief testresultaat laten zien. De test mag maximaal twee dagen voor vertrek zijn afgenomen. De gezondheidsautoriteiten in de VS wijzen naar nieuwe varianten van het virus die in China mogelijk in omloop zijn. Daarover is momenteel nog weinig bekend.

Op de luchthavens van Seattle en Los Angeles wordt bovendien aanvullend onderzoek gedaan naar nieuwe varianten. Passagiers kunnen daar vrijwillig aan meedoen. Bij tests die daar worden afgenomen wordt naar de genetische opmaak van het virus gekeken (het zogenoemde sequencing). Daarmee kunnen nieuwe varianten worden opgespoord.

In Japan werden gisteren restricties voor reizigers uit China afgekondigd. Iedereen wordt getest en besmette mensen moeten in quarantaine. Ook Italië maakte soortgelijke regels bekend. Daar gaan ze alle positieve testen ook na op nieuwe coronavarianten.

Geen regels meer na protesten

Het aantal besmettingen in Chinese steden liep de voorbije weken in rap tempo op, nadat de autoriteiten hadden besloten het extreem strikte coronabeleid zo goed als los te laten. Dat besluit werd genomen na hevige protesten tegen de strenge covidregels.

Tot nu toe brengen de Chinese autoriteiten weinig informatie naar buiten over de nieuwe golf, wat tot zorgen leidt bij gezondheidsdeskundigen. "De onduidelijkheid over wat er precies gebeurt is wel zorgelijk", zei viroloog Marion Koopmans eerder vandaag tegen de NOS. Door het virus goed in de gaten te houden, komen mogelijk ziekmakendere varianten sneller op de radar.