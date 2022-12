Pieterse op hoogste trede van volledig Nederlands podium in Diegem

Veldrijdster Puck Pieterse heeft haar vierde zege van het seizoen geboekt. De renster van Alpecin, die al drie wereldbekerwedstrijden won, was de beste in de Superprestige-rit in het Belgische Diegem. Ze won voor landgenoten Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado.

Pieterse nam al snel de leiding, al was dat niet gepland. "Het was niet het plan om alleen weg te rijden. Maar soms ben ik iets te enthousiast en dan start ik te hard", zei ze na afloop voor de microfoon van de organisatie.