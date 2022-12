Otterspeer heeft sprinttitel voor het grijpen, strijd om andere EK-tickets spannend

Hein Otterspeer kan de nationale sprinttitel al ruiken. Op dag twee van het Daikin NK sprint eindigde hij als vierde op de 500 meter, op de laatste 1.000 meter verdedigt hij een voorsprong van 0,35 seconden op Merijn Scheperkamp, die op papier minder is over een kilometer, en 0,70 seconden op Kai Verbij.

Scheperkamp won de 500 meter in 34,69, sneller dan de snelste tijd op dag één, maar was na afloop zichtbaar gefrustreerd. Janno Botman sprintte naar het zilver omdat hij enkele duizendsten langzamer was (34,69) en de 20-jarige Sebas Diniz verraste met brons, in een persoonlijk record (34,84).

Bekijk hier de reactie van Scheperkamp: