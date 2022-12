Otterspeer (34) oudste nationaal sprintkampioen: 'Kan nog wel even mee'

Hein Otterspeer is in Heerenveen voor de vierde keer nationaal sprintkampioen geworden. Met zijn 34 jaar is hij nu ook de oudste winnaar ooit. Met een tijd van 1.07,71 op de beslissende 1.000 meter bleef hij Merijn Scheperkamp en Kai Verbij voor in het klassement. "Ik ben super blij, dit was prachtig weekend voor mij. Vanaf moment één zat ik er goed op", zei Otterspeer na afloop. "Of ik te oud ben om nog emotioneel te worden? Nou, je bent nergens te oud voor. Je bent zo oud als je je voelt. Ik voel me nog geen 30, ik kan nog even mee." Klassement Otterspeer kon de titel na de tweede 500 meter al ruiken, nadat hij als vierde was geëindigd. Na dag één ging Otterspeer, met een vierde plek op de eerste 500 meter en winst op de eerste 1.000 meter, al aan de leiding in het algemeen klassement. Bekijk hieronder samenvattingen van de 1.000 en 500 meter en een reactie van Hein Otterspeer.

Op de beslissende kilometer verdedigde Otterspeer een voorsprong van 0,35 seconde op Scheperkamp, die op papier minder is over een kilometer maar Otterspeer in een direct duel knap bijhield. Op Verbij, die uiteindelijk zevende eindigde op de 1.000 meter, verdedigde Otterspeer 0,70 seconde. Nuis en Krol snel, maar geen EK sprint Het ging hard in de voorlaatste rit van het Daikin NK sprint bij de mannen. Kilometerkanonnen Nuis (1.07,39) en Thomas Krol (1.07,64) reden naar goud en zilver. Voor Nuis was het zijn snelste rit ooit in Thialf. Voor Krol, de regerend Europees en wereldkampioen sprint, was het zilver een opsteker na een teleurstellend kampioenschap. Beide heren plaatsten zich met een vijfde en zesde plek niet voor het EK. Janno Botman werd vierde en bleef Krol voor in het algemeen klassement, toen hij met 1.08,06 zijn persoonlijk record op de 1.000 meter met acht tienden verbeterde. Botman kwam uiteindelijk 0,05 seconde tekort voor een startbewijs op de EK sprint.

Thomas Krol is wereld- en Europees kampioen sprint, maar heeft zich niet weten te plaatsen voor de komende EK in Hamar. - NOS