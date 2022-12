Persoon overleden na 'ernstig geweldsincident' in Enschede

In Enschede is iemand om het leven gekomen bij een ernstig geweldsincident, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

Het voorval vond rond 15.30 uur plaats in een woonwijk in het stadsdeel Oost. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens RTV Oost kreeg de politie een melding van een overval en hebben agenten in kogelwerende vesten vervolgens een verdachte aangehouden.

Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep dat een overvaller met zijn eigen wapen is neergeschoten. De politie kan dat niet bevestigen en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het incident is hiervoor afgezet.