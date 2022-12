Leerdam wint NK sprint in stijl, weer baanrecord 1.000 meter: 'Niet normaal'

"Als het erin zit vind ik het zonde om niet te laten zien. Ik dacht: misschien kan het nog harder dan gisteren en dat gebeurde. Twee baanrecords, niet normaal", aldus Leerdam. "Dit jaar is mijn laatste ronde supergoed, ik heb wat meer inhoud gekregen."

Met een opening van 17,7, een eerste volle ronde van 26,5 en een slotronde van 28,5 was ze 0,03 seconde sneller dan dinsdag. Opnieuw een wereldrecord op zeeniveau. Femke Kok greep zilver op de kilometer (1.14,31), Marrit Fledderus schaatste naar brons (1.14,56).

In Heerenveen won ze de beslissende 1.000 meter in een tijd van 1.12,80. Nog sneller dan een dag eerder, toen ze als eerste vrouw onder de 1.13 dook op een laaglandbaan.

Weer onder de 1.13. Weer een baanrecord. Weer een nationale sprinttitel. Jutta Leerdam heeft in stijl voor de derde keer het Daikin NK sprint gewonnen.

De titel kon Leerdam al bijna niet meer ontgaan met nog een kilometer te schaatsen. Op de afstand waarop dit seizoen nog niemand sneller was, had Leerdam een ruime voorsprong op Kok. Voor Leerdam was de race-opdracht simpel: blijven staan.

Maar aan inhouden doet Leerdam niet. In een direct duel met Kok ging Leerdam er als een raket vandoor, kruiste over haar tegenstandster heen op het laatste rechte stuk en reed naar het goud.

Bekijk hieronder een reactie van Jutta Leerdam.