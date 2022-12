Leerdam wint NK sprint in stijl; opnieuw baanrecord op 1.000 meter

Maar aan inhouden, doet Leerdam niet. In een direct duel met Kok ging Leerdam er als een raket vandoor, kruiste over haar tegenstander heen op het laatste rechte stuk en reed naar het goud.

De titel kon Leerdam al bijna niet meer ontgaan met nog een kilometer te schaatsen. Op de afstand waarop dit seizoen nog niemand sneller was, had Leerdam een ruime voorsprong Kok. Voor Leerdam was de race-opdracht simpel: blijven staan.

Met een opening van 17,7, een eerste volle ronde van 26,5 en een slotronde van 28,5 was ze 0,03 seconde sneller dan dinsdag. Opnieuw een wereldrecord op zeeniveau. Femke Kok greep zilver op de kilometer (1.14,31), Marrit Fledderus schaatste naar brons (1.14,56).

Weer onder de 1.13. Weer een baanrecord. Weer een nationale sprinttitel. Jutta Leerdam heeft in stijl voor de derde keer het Daikin NK sprint veroverd. Ze won de beslissende 1.000 meter in een tijd van 1.12,80. Nog sneller dan een dag eerder, toen ze als eerste vrouw onder de 1.13 dook op een laaglandbaan.

Leerdam won eerder op de slotdag ook al de tweede 500 meter. In een tijd van 37,18, terwijl zij een flinke misslag maakte op de eerste meters. Kok greep ook daar zilver (37,32), Fledderus racete daar naar het brons (37,61).

Bekijk de tweede 500 meter van de vrouwen bij de NK sprint in Thialf. - NOS

Waar plekken één en twee al wel verdeeld leken, was vooral de strijd om plek drie interessant, de plek die recht gaf op de laatste startplek voor de EK sprint. In dat gevecht ging het tussen Fledderus, Isabel Grevelt en regerend Nederlands kampioene sprint Michelle de Jong.

Fledderus en Grevelt kwamen vrijwel gelijk door toen de bel voor de laatste ronde klonk, maar Fledderus had de laatste binnenbocht en snelde naar een persoonlijk record van 1.14,56. Daarmee werd ze derde en greep ze het laatste EK-ticket. Grevelt finishte na 1.15,11 en werd vierde in het algemeen klassement. De Jong werd vijfde, nadat ze 1.15,95 had gereden.

Fledderus, op de eerste dag twee keer de beste achter Leerdam en Kok, eindigde op de 500 meter weer als derde. De Jong verbeterde zich flink ten opzichte van gisteren (37,74) en Grevelt kon ook tevreden zijn, want zij reed met 37,96 voor het eerst onder de 38 seconden.

Lagere luchtdruk

Op de eerste dag sprintten de vrouwen hard, op dag twee werden vanwege een lagere luchtdruk nog snellere tijden verwacht. Op de 500 meter ging het over de breedte iets sneller dan een dag eerder. Vijf vrouwen reden onder de 38 seconden. Maar aan de rappe 37,07 van Kok van dinsdag kon niemand tippen.

Of het op de afsluitende 1.000 meter nog sneller kon, was maar zeer de vraag. Leerdam verbeterde dinsdag op de kilometer het baanrecord op sensationele wijze, nadat ze als eerste vrouw onder de 1.13 was gedoken.

"Ik ben sterker en zwaarder geworden", verklaarde Leerdam haar imposante tijd op de 1.000 meter. "Ik gebruik nu gewoon dat extra vet als kracht." Het kon een dag later dus nog sneller. En dat leverde Leerdam haar derde nationale sprinttitel op.