WK-keeper Noppert (voorlopig) terug in Heerenveen na vakantie in Apeldoorns hotel

Een dag of vier, hooguit vijf genoot hij na van zijn WK-avontuur. Daarna was het tijd om de boel opzij te schuiven en weer snel te schakelen. Misschien dat hij later nog een keer terugdenkt aan het avontuur dat wat hem betreft best wel langer had mogen duren. Hoe verder terug in de tijd, hoe mooier de terugblik, zegt hij wel eens. Nu is het nog te vroeg.

Eerder op de ochtend was hij in de kleedkamer al omarmd door zijn ploeggenoten. Niets mooiers dan weer met z'n allen op het trainingsveld te staan, echt waar. Zelfs het feit dat hij zich de laatste dagen wat ziekjes voelde, deed daar niets aan af.

Een mannetje of twee, drie misschien. Nou vooruit, hooguit vijf als er een belangrijke wedstrijd op stapel stond. Ach, hoorde hij zich zeggen nadat hij de aanwezigen eerst netjes welkom had geheten, het is weer eens iets anders, zo'n volle zaal.

Hoe vaak hij hier niet was geweest, in de perszaal van het Abe Lenstra-stadion? Pfff, hij zou het echt niet weten. Maar zo'n gekkenhuis als deze dinsdag, nee, dat had hij nog niet meegemaakt.

Op Instagram ging hij in een paar dagen tijd van van 15.000 naar 173.000 volgers. In zijn stamkroeg werd harder gejuicht voor een terugspeelbal op hem dan voor een doelpunt van Cody Gakpo. Bij de plaatselijke supermarkt in Joure, waar Noppert opgroeide, vlogen ineens de Noppert Burgers over de toonbank. 'In de pan, net als de tegenstander', luidde de bijbehorende slogan.

Laten we gewoon normaal blijven doen met z'n allen, zei hij. Hij had toevallig een WK meegemaakt en dat naar eigen inzicht prima gedaan. Maar laten we niet ineens heel gek gaan doen.

De 28-jarige keeper houdt niet van circus. Dat maakt ook dat hij zich geen betere woonplaats kan wensen dan het Groningse Marum, op de grens met Friesland. Er was geen optocht of fanfare en slingers hingen er bij terugkeer evenmin in de straat. Godzijdank.

Liet hij het zo zeggen. Hopelijk keert met hem ook de rest van het land spoedig weer terug naar het oude normaal. Want gewoon even lekker met het gezin op vakantie gaan, dat zit er dus ook niet meer in. Al had hij er inderdaad misschien verstandiger aan gedaan om na het WK een iets exotischere bestemming te kiezen dan een hotel in Apeldoorn om even uit te blazen. Maar ja, zijn vrouw had nu eenmaal niet meer vakantiedagen om op te nemen.

Hij ondervond dat hij inmiddels niet meer kan gaan en staan waar hij wil. Kwestie van schakelen, noemt hij dat. Sommige zaken moet je nu eenmaal accepteren zoals ze zijn.

Ontelbare verzoeken

Begrijp hem goed. Met de ontelbare verzoeken voor handtekeningen en selfies had hij de voorbije weken geen enkel probleem. Integendeel. Hij bedoelde maar: welke moeite was het nou om even een paar tellen de tijd te nemen en de mensen op die manier blij te maken?

Een schouderklopje als blijk van dank? Complimentje? Ook geen enkel probleem. Maar dat er bij het ontbijtbuffet drommen mensen om hem heen stonden om een foto te maken en hij op straat ineens werd achtervolgd en lastiggevallen, dat trekt hij slecht.

Hij is een open boek, hij herhaalde het nog maar eens ten overvloede. Wie een foto wil maken, mag dat te allen tijde vragen. Maar stoor hem liever niet ongevraagd. Al is dat misschien een verzoek tegen beter weten in en moet hij zich neerleggen bij het nieuwe normaal.