Kindertelefoon dit jaar veel gebeld over Oekraïne en misstanden The Voice

Opvallend veel vragen die dit jaar binnenkwamen bij de Kindertelefoon, gingen over actuele onderwerpen als de oorlog in Oekraïne en misstanden bij The Voice. De Kindertelefoon voerde in 2022 meer dan duizend gesprekken per dag over uiteenlopende problemen en angsten van kinderen.

Vaak bellen kinderen de Kindertelefoon met vragen over seksualiteit of emotionele problemen, maar meer dan anders werden nu ook actuele onderwerpen aangesneden. "Het geeft een mooi inkijkje in de hoofden van kinderen en jongvolwassenen over hoe ze tegen deze gebeurtenissen aankijken", zegt Franny Pouderoyen van de Kindertelefoon.

Actuele gebeurtenissen

Kinderen namen bijvoorbeeld contact op met de hulplijn om te praten over grensoverschrijdend gedrag, naar aanleiding van The Voice of Holland. "Ze vroegen dan bijvoorbeeld: wat als ik zelf zoiets heb meegemaakt, bij wie kan ik dan terecht?", zegt Pouderoyen.

Ook gebeurtenissen verder van huis hielden kinderen uit hun slaap. Er waren dagen dat de Kindertelefoon 30 tot 40 gesprekken per dag voerde over de oorlog in Oekraïne. Bij jongere kinderen speelde vooral angst een grote rol. Ze maakten zich bijvoorbeeld zorgen over het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Bij oudere kinderen speelden vaker gevoelens van machteloosheid. Een enkeling belde vanwege zorgen om familieleden in Oekraïne.

"Oekraïne heeft dit jaar de meeste nasleep", zegt Pouderoyen. Hoewel er sprake was van een piek vlak na het uitbreken van de oorlog in februari, bleef het onderwerp het hele jaar terugkeren. Beelden op sociale media speelden daarbij een grote rol. Kinderen vertelden medewerkers van de Kindertelefoon dat ze niet meer op TikTok en Snapchat durfden te kijken, omdat ze bang waren beelden van de oorlog in Oekraïne tegen te komen.

Sinterklaasjournaal

Kinderen maakten zich niet alleen zorgen om het grote wereldnieuws. "We zijn platgebeld naar aanleiding van het Sinterklaasjournaal", lacht Pouderoyen. "Ze hadden het wel heel bont gemaakt dit jaar." Aan het einde van een aflevering van het Sinterklaasjournaal was te zien hoe de pakjesboot zonk, wat leidde tot paniek bij kinderen. "Ze maakten zich vooral zorgen om hun eigen pakjes."